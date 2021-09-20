Выборы

Избранные депутаты должны сосредоточить свои усилия на защите интересов граждан, считает олимпийский чемпион Назир Манкиев

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Основная задача депутатов нового созыва — защищать интересы жителей региона, считает олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Назир Манкиев.

«Какую бы партию ни представляли кандидаты, получившие поддержку избирателей на выборах, они должны сосредоточить усилия на защите интересов наших граждан. В противном случае нет никакого смысла баллотироваться», — заявил в интервью «Ингушетии» спортсмен.

По его словам, со многими кандидатами в депутаты он знаком лично и уверен в том, что они будут достойно трудиться на благо родной республики.

Олимпийский чемпион отметил, что, по его наблюдению, выборы прошли на высоком организационном уровне, избиратели демонстрировали хорошую явку.

«Я заметил, что людей на избирательных участках было много, причем с каждым днем количество желающих исполнить свой гражданский долг становилось больше. В основном все мои родные и знакомые в эти три дня пришли на выборы и проголосовали за кандидатов, которым они доверяют», — сказал Манкиев.

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