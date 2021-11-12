Изменение русла реки Фортанга чеченской стороной зафиксированы — вице-премьер Ингушетии
Все нарушения по изменению русла реки Фортанга близ сельского поселения Даттых Сунженского района Ингушетии чеченской стороной зафиксированы, будут приняты меры.
Об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя главы правительства республики Магомед Евлоев, подтвердив факт проведения работ на месте с использованием тяжелой техники без согласования с властями Ингушетии.
«Все нарушения изменения русла реки Фортанга были зафиксированы. Незаконные действия проводились с применением тяжелой техники, принадлежащей ГУ «Чеченавтодор». Итоги нашего выезда мы уже направили в соответствующие органы власти, в том числе в администрацию Президента России, полномочное представительство Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, Росприроднадзор, Западно-Каспийский водный бассейн, Минприроды России. В кратчайшие сроки будут предприняты меры по возвращению русла реки в прежние границы и недопущению подобной ситуации в будущем», — цитирует Евлоева пресс-служба Главы и правительства региона.
Напомним, накануне в социальных сетях появилась информация о том, что рядом с приграничным с Чечней сельским поселением Даттых ведутся земляные работы, затрагивающие русло реки Фортанга. По поручению Главы региона Махмуд-Али Калиматова на место проведения работ выехала комиссия во главе с вице-премьером — министром природных ресурсов и экологии Ингушетии Магомедом Евлоевым.
Как сообщала газета «Ингушетия», ранее в сельском поселении Аршты состоялась встреча главы администрации Сунженского района республики Магомеда Дзейтова с Исмаилом Исраиловым — руководителем администрации Серноводского района Чечни.
«Исраилов заявил, что работы проводились неосведомленными работниками «Чеченавтодора» для заливки бетоном барьерного ограждения дороги на краю обрыва, для чего и было изменено русло реки. Глава Серноводского района заверил, что в ближайшее время, реку вернут в ее прежнее русло, что никаких территориальных изменений они не планировали, и в дальнейшем все работы будут проводиться исключительно после согласования с ингушской стороной», — пояснили в пресс-службе администрации Сунженского района.