Об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя главы правительства республики Магомед Евлоев, подтвердив факт проведения работ на месте с использованием тяжелой техники без согласования с властями Ингушетии.

«Все нарушения изменения русла реки Фортанга были зафиксированы. Незаконные действия проводились с применением тяжелой техники, принадлежащей ГУ «Чеченавтодор». Итоги нашего выезда мы уже направили в соответствующие органы власти, в том числе в администрацию Президента России, полномочное представительство Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, Росприроднадзор, Западно-Каспийский водный бассейн, Минприроды России. В кратчайшие сроки будут предприняты меры по возвращению русла реки в прежние границы и недопущению подобной ситуации в будущем», — цитирует Евлоева пресс-служба Главы и правительства региона.

Напомним, накануне в социальных сетях появилась информация о том, что рядом с приграничным с Чечней сельским поселением Даттых ведутся земляные работы, затрагивающие русло реки Фортанга. По поручению Главы региона Махмуд-Али Калиматова на место проведения работ выехала комиссия во главе с вице-премьером — министром природных ресурсов и экологии Ингушетии Магомедом Евлоевым.

Как сообщала газета «Ингушетия», ранее в сельском поселении Аршты состоялась встреча главы администрации Сунженского района республики Магомеда Дзейтова с Исмаилом Исраиловым — руководителем администрации Серноводского района Чечни.

«Исраилов заявил, что работы проводились неосведомленными работниками «Чеченавтодора» для заливки бетоном барьерного ограждения дороги на краю обрыва, для чего и было изменено русло реки. Глава Серноводского района заверил, что в ближайшее время, реку вернут в ее прежнее русло, что никаких территориальных изменений они не планировали, и в дальнейшем все работы будут проводиться исключительно после согласования с ингушской стороной», — пояснили в пресс-службе администрации Сунженского района.