Изменение условий кредитования МСП может подорвать банковскую систему страны — Путин
Изменение условий кредитования малого и среднего бизнеса в России может подорвать банковскую систему, заявил Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной прямой линии, отвечая на вопрос одного из предпринимателей, который рассказал, что условия кредитных организаций не позволяют получить эффективную поддержку и направить средства на развитие бизнеса.
«Я вас понимаю прекрасно, но для того, чтобы организовать вот такую работу, беззалоговую, — это такая тонкая вещь. Ведь прийти за деньгами — дело несложное, а как их отдавать? Это может подорвать нашу банковскую финансовую систему. Хотя, конечно, у них прибыль большая, финансовая система у нас, слава Богу, устойчивая. Но принять решение, которое бы по сути раскачало эту финансовую платформу, вещь опасная», — сказал Путин.
По его словам, ставка на уровне 18% — «многовато».
«Средняя ставка кредитования малого и среднего бизнеса, микрокредитования составляет 12%. В то же время есть льготные программы. Одна из них предполагает кредитование по ставке, складывающейся по схеме: ставка ЦБ + 2,75%», — отметил Путин.
«В прошлом году, чтобы обеспечить работу в таком ключе, мы направили средства из бюджетных источников, а люди получили 1 трлн рублей. Это, казалось бы, большие деньги, но совершенно недостаточные, имея в виду потребности в этом секторе экономики. Мы будем и дальше развивать эту систему, но это вопрос бюджетных возможностей и бюджетных ограничений», — рассказал Президент.
Ранее сообщалось, что правительство России предусмотрело меры поддержки малого и среднего бизнеса во время пандемии коронавируса. Так, предприятия из наиболее пострадавших отраслей могли рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, был введен мораторий на банкротство таких компаний, банками запущена программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам, действовала программа кредитования под 2%, а в 2021 году невосстановившимся отраслям стали доступны кредиты под 3%.