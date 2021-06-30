«Я вас понимаю прекрасно, но для того, чтобы организовать вот такую работу, беззалоговую, — это такая тонкая вещь. Ведь прийти за деньгами — дело несложное, а как их отдавать? Это может подорвать нашу банковскую финансовую систему. Хотя, конечно, у них прибыль большая, финансовая система у нас, слава Богу, устойчивая. Но принять решение, которое бы по сути раскачало эту финансовую платформу, вещь опасная», — сказал Путин.

По его словам, ставка на уровне 18% — «многовато».

«Средняя ставка кредитования малого и среднего бизнеса, микрокредитования составляет 12%. В то же время есть льготные программы. Одна из них предполагает кредитование по ставке, складывающейся по схеме: ставка ЦБ + 2,75%», — отметил Путин.

«В прошлом году, чтобы обеспечить работу в таком ключе, мы направили средства из бюджетных источников, а люди получили 1 трлн рублей. Это, казалось бы, большие деньги, но совершенно недостаточные, имея в виду потребности в этом секторе экономики. Мы будем и дальше развивать эту систему, но это вопрос бюджетных возможностей и бюджетных ограничений», — рассказал Президент.

Ранее сообщалось, что правительство России предусмотрело меры поддержки малого и среднего бизнеса во время пандемии коронавируса. Так, предприятия из наиболее пострадавших отраслей могли рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, был введен мораторий на банкротство таких компаний, банками запущена программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам, действовала программа кредитования под 2%, а в 2021 году невосстановившимся отраслям стали доступны кредиты под 3%.