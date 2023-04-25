Известному работнику здравоохранения Ингушетии присвоили звание заслуженного врача России

Как сообщила пресс-служба Главы и правительства Ингушетии, торжественная церемония награждения состоялась в ходе заседания коллегии Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Напомним, Луиза Бекмурзиева — известный в регионе врач. Многие годы она возглавляет Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями. Будучи врачом высшей категории, занимается научной деятельностью, является кандидатом медицинских наук.