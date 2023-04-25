Почетное звание

Известному работнику здравоохранения Ингушетии присвоили звание заслуженного врача России

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Главному врачу Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями Луизе Бекмурзиевой присвоили почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Как сообщила пресс-служба Главы и правительства Ингушетии, торжественная церемония награждения состоялась в ходе заседания коллегии Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Напомним, Луиза Бекмурзиева — известный в регионе врач. Многие годы она возглавляет Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями. Будучи врачом высшей категории, занимается научной деятельностью, является кандидатом медицинских наук.

 

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