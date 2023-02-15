Презентация

Известный ингушский журналист и писатель Магомед Чахкиев выпустил в свет новую книгу для детей

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Журналист и писатель, главный редактор газеты «Керда Ха», автор ряда произведений для детей Магомед Чахкиев презентовал новую книгу «Аьрзи я са доттаг1а» («Орел — мой друг»).

Книга написана на ингушском языке. По словам автора, произведение является его личным вкладом в популяризацию родного языка. Рассказ «Аьрзи я са доттаг1а» повествует о дружбе маленького мальчика с орлом, которого он еще птенцом выходил, найдя его как-то по дороге из школы, барахтающимся в грязи. Орленок вырос, превратился в прекрасную и сильную птицу. В дальнейшем пернатый друг помог своему спасителю.

Отмечается, что за последние несколько лет это уже вторая книга, выпущенная Магомедом Чахкиевым. В 2020 году в свет вышла его повесть «Война и память». Он приурочил это событие к отмечавшемуся тогда в стране Году памяти и славы. Книга получилась литературным посвящением отцу — фронтовику, кавалеру большого числа военных и государственных наград, человеку редких моральных качеств Мусе Магомедовичу Чахкиеву.

Напомним, книга «Аьрзи я са доттаг1а» уже поступила на полки магазинов по символической цене.

 

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