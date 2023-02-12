К 10 годам колонии приговорили в Ингушетии жителя Северной Осетии за сбыт мефедрона
Решением Сунженского района суда республики к 10 годам колонии строгого режима приговорен 28-летний житель поселка Новый Северной Осетии за сбыт и попытку приобретения из «закладки» мефедрона, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе региональной прокуратуры.
В надзорном ведомстве отметили, что молодой человек в апреле прошлого года, в ходе оперативно-розыскного мероприятия, сбыл «условному закупщику» за 7 тыс. рублей мефедрон — 1, 10 гр.
Также осужденный покушался на приобретение названного наркотического средства, массой 134 граммов, из «закладки» в городе Назрани, но 30 апреля 2022 года был задержан правоохранителями на месте преступления.