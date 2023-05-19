К 100-летию пионерии в ЦТД Сунженского района Ингушетии открылось отделение «Движение первых»

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В Центре творчества детей и юношества Сунженского района состоялось торжественное открытие первичного отделения Российского движения детей и молодежи.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, тем самым учреждение стало первым центром дополнительного образования в республике, в котором открылось «Движение первых».

Церемония открытия отделения «Движения первых» в центре творчества, в здании которого ранее располагался Дом пионеров, состоялась в день 100-летия со дня рождения Всесоюзной пионерской организации.

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