К 15 сентября в Ингушетии планируется завершить подготовку к предстоящей переписи населения

Между тем, как было отмечено, всероссийская перепись населения будет проходить не с 1 по 30 октября, как планировалось, а с 15 октября по 14 ноября текущего года. Связано это с предстоящими в сентябре выборами. Решение принято на основе анализа готовности инфраструктуры и персонала регионов к проведению переписи: для ее организации будут использоваться ресурсы, задействованные в организации единого дня голосования.

Экажев рассказал, что в соответствии с организационным планом предварительная численность населения Ингушетии составила 502 032 человека. Для проведения мероприятия необходимо создать 154 переписных участка, на каждом из которых будет размещаться стационарный участок, а также 913 счетных участков. Таким образом, предварительная потребность в помещениях составляет 154 единицы.

Согласно его информации, на данное время до сентября месяца формируется реестр лиц, привлекаемых к переписи в качестве переписного персонала. Обучение привлекаемых сотрудников будет проходить с 1 по 3 октября силами специалистов Северо-Кавказстата и уполномоченных в городах и районах, которые прошли обучение в декабре 2020 года. Администрациям городов и районов было рекомендовано проработать и согласовать вопрос предоставления помещений для проведения обучения.

Экажев отметил, что на сегодня уже завершена работа по актуализации базы адресов в автоматизированной системе Всероссийской переписи населения, а также осуществлена поставка планшетных компьютеров с загруженными данными из базы. В настоящее время ведется работа по загрузке программного обеспечения и привязки планшетных компьютеров к переписным участкам.

Также он добавил, что для информирования населения о переписи создан интернет ресурс https://www. strana2020.ru/, на котором размещается подробная информация о целях, этапах, формах и порядке проведения переписи.

По его словам, министерствам и ведомствам, муниципалитетам, территориальным органам федеральных органов власти рекомендовано разместить на своих официальных сайтах ссылку на данный интернет ресурс, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.

Напомним, последняя перепись населения в России прошла в октябре 2010 года. Тогда население страны составило 142,9 млн человек, а число частных домохозяйств — 54,6 млн.