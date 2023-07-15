Память

К 30-летию образования ОМОН в Ингушетии прошло мероприятие с участием ветеранов отряда

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В администрации Назрани прошел памятный вечер, приуроченный к 30-летию образования ОМОН «Беркут-Юг» управления войск национальной гвардии по Ингушетии, сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии приняли участие ветераны отряда, мэр города Урусхан Евлоев, председатель Назрановского горсовета Юсуп Богатырев и первый командир ингушского ОМОН Магомед-Гирей Сукиев, а также родственники погибших при исполнении служебного долга сотрудников.

Собравшиеся почтили память боевых товарищей и рассказали участникам встречи о становлении подразделения.

«На первых этапах поддержку оказывали все неравнодушные жители Республики Ингушетия. В первую очередь эта поддержка выражалась в безусловном всенародном признании. В непростых условиях бойцы доказали верность народу и присяге, в числе прочих, взяли на себя ответственность за покой и благополучие молодой республики», — подчеркнул Магомед-Гирей Сукиев.

Также в рамках мероприятия ветеранам службы и родным погибших бойцов были вручены общественные награды за вклад в развитие отряда.

В управлении отметили, что, находясь на заслуженном отдыхе, ветераны Росгвардии активно участвуют в патриотическом воспитании нового поколения правоохранителей, рассказывают действующим бойцам о героизме их предшественников.

Напомним, что отряд ОМОН был создан 28 января 1993 года, на основании приказа МВД России.

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