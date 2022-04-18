К 77-летию Победы в ВОВ в Ингушетии пройдет шествие «Бессмертного полка» и концерт

«В честь 9 Мая готовятся традиционные памятные мероприятия на Мемориале памяти и славы в Назрани и концертная программа в Магасе. Шествие «Бессмертного полка» пройдет по главному проспекту столицы республики. Стартовав от въезда в город, участники акции с портретами предков, воевавших на полях Великой Отечественной войны, дойдут до башни Согласия и площади Алания, где намерены провести праздничный концерт, костюмированное представление с участием местных артистов», — говорится в сообщении.

Напомним, что в 2022 году Ингушетия отмечает 30-летие со дня возрождения республики. Главное республиканское праздничное мероприятие пройдет 4 июня на стадионе имени Дьякова в Сунже.