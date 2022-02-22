Трагедия

К 78-й годовщине депортации ингушей в городе Назрани пройдет траурное мероприятие

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23 февраля на территории Мемориала памяти и славы в городе Назрани состоится траурное мероприятие к 78-й годовщине депортации ингушского народа.

В этом году, из-за действующих в республике ограничений, связанных с распространением Covid-19, количество участвующих в памятном митинге будет ограничено, сообщили газете «Ингушетия» в региональном министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации.

Собеседник издания отметил, что на мероприятии, которое начнется в 10 часов утра, выступят представители органов государственной и муниципальной власти Ингушетии, общественные и религиозные деятели, будет прочитана молитва за жертв сталинского произвола. Также в мечетях республики пройдут религиозные обряды поминовения погибших в результате высылки.

Ежегодно 23 февраля у Мемориала жертвам политических репрессий в Назрани вспоминают трагические события 1944 года, когда ингуши и чеченцы на долгие 13 лет были высланы в Казахстан и Среднюю Азию по надуманному обвинению — «враги народа».

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