К 8 годам тюрьмы приговорен житель Ингушетии за покушение на сбыт героина

В ноябре прошлого года, действуя в группе лиц по предварительному сговору, мужчина бесконтактным способом из тайника в республике приобрел партию героина — 42,85 гр.

Обвиняемый должен был смешивать наркотические средства с сахаром, с целью увеличения их массы, расфасовывать их на мелкие партии, а затем размещать их в оборудованные им «закладки» за деньги, отправляя отчеты своему сообщнику посредством сообщений в социальной сети Интернет. Тот, в свою очередь, уже должен был направлять информацию об их местоположении наркозависимым лицам.

Мужчина был задержан правоохранителями 22 ноября 2022 года с поличным, а героин был изъят из незаконного оборота.