Наркотики

К 8 годам тюрьмы приговорен житель Ингушетии за покушение на сбыт героина

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К 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима приговорен Магасским районным судом 31-летний житель Назрани за покушение на сбыт наркотиков, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ноябре прошлого года, действуя в группе лиц по предварительному сговору, мужчина бесконтактным способом из тайника в республике приобрел партию героина — 42,85 гр.

Обвиняемый должен был смешивать наркотические средства с сахаром, с целью увеличения их массы, расфасовывать их на мелкие партии, а затем размещать их в оборудованные им «закладки» за деньги, отправляя отчеты своему сообщнику посредством сообщений в социальной сети Интернет. Тот, в свою очередь, уже должен был направлять информацию об их местоположении наркозависимым лицам.

Мужчина был задержан правоохранителями 22 ноября 2022 года с поличным, а героин был изъят из незаконного оборота.

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