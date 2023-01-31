К 80-летию Сталинградской битвы в Ингушетии пройдет ряд памятных мероприятий

В образовательных учреждениях пройдут уроки, классные часы, онлайн-флешмобы. С 1 по 4 февраля в музее боевой и трудовой славы имени Башира Чербижева будет работать выставка экспозиций.

«В Сталинградской битве участвовало свыше ста ингушей. Мы обязаны чтить их имена, помнить и передавать поколениям. В оставшееся до дня Сталинградской победы время необходимо обратить особое внимание на вопросы обеспечения комплексной безопасности мероприятий, жителей и гостей региона», — заявил Махмуд-Али Калиматов на встрече с мэром города Малгобека Муссой Галаевым

В обороне Сталинграда участвовало свыше ста ингушей. Две улицы в Волгограде названы в честь уроженцев Ингушетии — гвардии подполковника Джабраила Картоева и гвардии подполковника Японца Абадиева.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по масштабу, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками.

Отметим, что к 70-летию освобождения Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков на Мамаевом кургане была открыта стела с именами уроженцев Ингушетии — защитников города.