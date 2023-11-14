К четырем годам колонии приговорили жителя Ингушетии за незаконный оборот оружия

Собеседник издания отметил, что вместе с неустановленными сообщниками мужчина осуществлял незаконную продажу огнестрельного оружия и боеприпасов в Ингушетии и за ее пределами.

В частности, в период с июля по ноябрь 2020 года фигурант сбыл условному покупателю в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» самодельное огнестрельное оружие пистолет конструкции Макарова и сильнодействующие вещества.

Приговор Магаского районного суда вступил в законную силу, отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима.