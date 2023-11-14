Приговор

К четырем годам колонии приговорили жителя Ингушетии за незаконный оборот оружия

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К четырем годам тюрьмы приговорили 42-летнего жителя республики за незаконный оборот оружия и сильнодействующих веществ, сообщили «Ингушетии» в правоохранительных органах региона.

Собеседник издания отметил, что вместе с неустановленными сообщниками мужчина осуществлял незаконную продажу огнестрельного оружия и боеприпасов в Ингушетии и за ее пределами.

В частности, в период с июля по ноябрь 2020 года фигурант сбыл условному покупателю в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» самодельное огнестрельное оружие пистолет конструкции Макарова и сильнодействующие вещества.

Приговор Магаского районного суда вступил в законную силу, отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима.

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