К четырем годам колонии приговорили жителя Ингушетии за незаконный оборот оружия
К четырем годам тюрьмы приговорили 42-летнего жителя республики за незаконный оборот оружия и сильнодействующих веществ, сообщили «Ингушетии» в правоохранительных органах региона.
Собеседник издания отметил, что вместе с неустановленными сообщниками мужчина осуществлял незаконную продажу огнестрельного оружия и боеприпасов в Ингушетии и за ее пределами.
В частности, в период с июля по ноябрь 2020 года фигурант сбыл условному покупателю в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» самодельное огнестрельное оружие пистолет конструкции Макарова и сильнодействующие вещества.
Приговор Магаского районного суда вступил в законную силу, отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима.