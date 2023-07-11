Паспорт

К Дню государственного флага Ингушетии в Малгобеке юношам и девушкам вручили первые паспорта

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К Дню государственного флага Ингушетии, который отмечается 11 июля, в городе воинской славы Малгобеке юношам и девушкам вручили первые паспорта, сообщает пресс-служба МВД по региону.

В церемонии, состоявшемся в детском оздоровительном лагере «Нефтяник», приняли участие врио начальника ОВМ МО МВД России «Малгобекский» подполковник полиции Хава Дзариева, депутат парламента республики Магомед Дарсигов, председатель горсовета Малгобека Усман Евлоев, советник главы муниципалитета Яраги Гантемиров и представители общественности.

В торжественной обстановке первые паспорта получили 10 юных жителей региона вместе с экземплярами Конституции России.

«Получение первого в жизни паспорта является своего рода психологической вехой, отделяющей детство от юности и символизирующей приобретение человеком новых прав и обязанностей», — отметили в пресс-службе силового ведомства.

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