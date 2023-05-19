К Дню пограничника в Ингушетии прошли соревнования по мини-футболу

За кубок начальника Пограничного управления ФСБ России по республике боролись команды 7 образовательных организаций. В состав команд вошли ученики в возрасте от 13 до 16 лет.

За победу упорно боролись учащиеся школы № 1 г. Магаса, гимназии «Марем», лицея — детского сада г. Магаса, школ № 12 и № 19 г. Назрани, школ с. п. Джейрах и Экажево.

На поле вышли по 7 юных футболистов от каждой команды. Соперники проводили встречи в двух таймах по 10 минут.

«Чтобы победить, юношам нужно было продемонстрировать быстроту, ловкость, безупречную координацию движений, а также владение техническими приёмами и слаженное командное взаимодействие», — отметили в Погрануправлении.

По итогам серии игр определились победители и призёры соревнований, места распределились следующим образом: 1 место — лицей — детский сад г. Магаса; 2 место — школа № 19 г. Назрани; 3 место — школа № 12 г. Назрани.

Участники команд, занявшие призовые места, были награждены медалями и дипломами, также капитанам команд вручили кубки от начальника Пограничного управления.