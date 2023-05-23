К Дню пограничника в столице Ингушетии со школьниками провели торжественные мероприятия

Отмечается, что в рамках посвящения дети приняли обязательства быть честными и ответственными, дорожить честью школы и дружбой, быть настоящими защитниками Родины. После торжественной клятвы ребятам вручили зелёные береты и удостоверения отряда «Юные друзья пограничников».

Воспитание у подрастающего поколения любви к своей Родине, вовлечение в активную патриотическую, военно-прикладную, спортивную и иную образовательную деятельность, привитие уважения к истории, традициям и культуре нашей страны — вот цели, которые преследует отряд «Юные друзья пограничников».

Помимо этого, в школе № 1 г. Магаса была открыта «Парта Героя», посвящённая герою-пограничнику Евгению Родионову.

Евгению было всего 19 лет, когда он погиб. Попав в плен, юноша мужественно выдержал зверские пытки и издевательства. Он был убит боевиками в собственный день рождения 23 мая 1996 г. за то, что отказался сменить веру. За свой подвиг Родионов был награждён орденом Мужества (посмертно).

Напомним, 28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск.