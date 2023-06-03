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К Дню республики в селе Троицкое Ингушетии сдали школу на 720 мест

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К Дню республики в Ингушетии сдали новую школу на 720 мест в сельском поселении Троицкое Сунженского района. С этим событием жителей населенного пункта поздравил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Это прекрасная новость для всей республики, ведь наши дети теперь будут обучаться в отличных условиях. На протяжении текущего года мы планируем запустить еще несколько новых общеобразовательных учреждений, что поможет нам ликвидировать дефицит посадочных мест и повысить качество школьного образования в Ингушетии», — сообщил Калиматов в своем Телеграм-канале.

Глава считает, что новые учебные центры, которые строят в регионе, можно смело называть небольшими университетами школьного образования.

«Они предоставляют нашим детям все возможности для изучения компьютерных технологий, иностранных языков, фундаментальных основ различных наук, а также культурного, физического и духовного развития», — отметил руководитель субъекта.

«Уверен, что это поможет нашим детям не только получить качественное образование, но и преуспеть в сфере, которую они выберут для себя в будущем», — добавил он.

Калиматов поблагодарил руководство, специалистов и рабочих ООО «Стройпрогресс», которые с 2020 года, «несмотря на различные трудности, планомерно трудились, построили этот объект».

Здание построено с использованием строительных материалов, соответствующих санитарным нормам. Оно также оборудовано всеми необходимыми системами безопасности. Во дворе имеются спортивная зона, площадки для игр и отдыха, установлены малые архитектурные формы.

Новая школа располагает актовым залом на 250 мест, пищевым блоком и столовой, рассчитанной на 230 мест. Здесь созданы условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов-колясочников: пандусы, лифт, в каждом учебном кабинете имеется стол, оборудованный для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, сегодня же в городе Карабулаке состоялось открытие новой школы на 720 мест.  

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