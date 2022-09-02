К Дню солидарности в борьбе с терроризмом НБ Ингушетии проводит правовой час

В мероприятии к Дню солидарности в борьбе с терроризмом примут участие помощник прокурора Сунженского района Марина Сейнароева, представители администрации города Сунжи.

Также сотрудники НБ и мэрии города провели встречу в заключенными в следственном изоляторе номер один ОФСИН России по республике. Гостями были разъяснены правовая основа и основные принципы противодействия терроризму.

Встреча проводилась в рамках соглашения о сотрудничестве и планом-графика проведения мероприятий, заключенных между Национальной библиотекой и СИЗО-1.