К Дню солидарности в борьбе с терроризмом НБ Ингушетии проводит правовой час
В публичном центре Национальной библиотеки Ингушетии в пятницу пройдет правовой час «Будь солидарным в борьбе с терроризмом», сообщает пресс-служба учреждения.
В мероприятии к Дню солидарности в борьбе с терроризмом примут участие помощник прокурора Сунженского района Марина Сейнароева, представители администрации города Сунжи.
Также сотрудники НБ и мэрии города провели встречу в заключенными в следственном изоляторе номер один ОФСИН России по республике. Гостями были разъяснены правовая основа и основные принципы противодействия терроризму.
Встреча проводилась в рамках соглашения о сотрудничестве и планом-графика проведения мероприятий, заключенных между Национальной библиотекой и СИЗО-1.