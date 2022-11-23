К двум годам колонии приговорили жителя Ингушетии за хранение гранаты

Судом установлено, что мужчина, незаконно приобрел и хранил по месту своего жительства в городе Малгобеке ручную осколочную гранату со взрывателем до 23 августа 2022 года, пока ее не изъяли сотрудники УФСБ по региону.

Приговором Малгобекского городского суда он признан виновным в инкриминируемом деянии и ему с учетом наличия на иждивении 5 несовершеннолетних детей назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 20 тыс. рублей.