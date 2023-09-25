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К хлопку в мечети в Ингушетии привела утечка газа из полимерной трубы

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Названа причина взрыва газовоздушной смеси, произошедшего накануне в подвальном помещении мечети по ул. Мужахоева в Назрани, сообщил газете «Ингушетия» осведомлённый источник.

«По предварительной информации, газовоздушная смесь в помещении образовалась из-за утечки бытового газа из поврежденной полимерной трубы диаметром 60 мм, проложенной на глубине 40 см», — сказал собеседник нашего издания.

По его данным, в результате инцидента выбиты окна мечети, повреждены дверь, натяжной потолок и оргтехника.

Размер ущерба уточняется.

Ранее «Ингушетия» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России сообщала, что в 2:49 24 сентября в дежурную смену чрезвычайного ведомства поступило сообщение о том, что в Назрани на ул. Мужахоева, в районе новостроек, произошел хлопок газовоздушной смеси без пострадавших. Разрушений и повреждений несущих конструкций помещения спасатели не зафиксировали.

Прокурор республики проконтролирует расследование инцидента.

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