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К началу отопительного сезона проблема обеспечения теплом 18-этажных домов в Ингушетии будет решена

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К началу отопительного сезона многолетняя проблема обеспечения теплом 18-этажных домов в городе Назрани Ингушетии будет решена. Об этом на своей странице в Instagram сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов, который побывал на месте и встретился с жителями многоэтажек.

«Теперь тепло и горячая вода к началу отопительного сезона поступят в каждую квартиру. Блочно-модульная котельная уже возведена и до наступления первых холодов будет запущена», — отметил Калиматов.

Он напомнил, что для решения проблемы дал поручение выделить 25 миллионов рублей из Национального фонда развития Ингушетии, подчеркнув «теперь будет вестись строгий контроль за качеством проводимых работ».

Также руководитель субъекта призвал жителей домов создать ТСЖ, содержать в чистоте и порядке подъезды и прилегающую территорию.
Напомним, в феврале текущего года остро стала проблема отопления 18-этажных домов, жители обращались по этому поводу в правительство и непосредственно к Главе республики.

Для решения вопроса Калиматовым было дано указание правительству региона предусмотреть строительство отдельной блочно-модульной котельной.

Кроме того, было принято решение, что в этом году республиканский перинатальный центр будет отапливаться индивидуальной котельной, которая раньше использовалась еще и для снабжения 18-этажных домов. Здесь также выделены средства из Национального фонда развития Ингушетии.

В 2015 году в республике построили 18-этажный жилой дом для детей-сирот по подпрограмме «Право ребенка на семью» госпрограммы «Развитие системы образования Республики Ингушетия с 2014 по 2018 гг.». Новые квартиры в жилом комплексе получили 312 жителей региона. А в 2016 году рядом был открыт аналогичный 18-этажный дом по программе обеспечения жильем молодых семей.

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