Выставка

К очередной годовщине депортации народа в музее ИЗО Ингушетии открылась выставка Дауда Ахриева

0

К 79-й годовщине депортации народа в Казахстан и Киргизию 23 февраля 1944 года, в Государственном музее ИЗО республики открылась выставка живописных картин художника Дауда Ахриева, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе учреждения.

«В экспозицию выставки вошли тематические работы кисти талантливого ингушского живописца, посвященные скорбной дате. В живописной копилке Дауда Ахриева много картин, отражающих историю ингушского народа. Некоторые сюжетные композиции представленных на выставке работ являются воспоминаниями его родственников, которые он изобразил со свойственной ему эмоциональностью и глубиной», — отметили в музее.

Выставка продлится до 28 февраля. Представлены такие картины, как «В ожидании», «Ссылка», «Восхождение» и другие.

Ранее «Ингушетия» информировала, что более 40 мероприятий запланировано в регионе к 79-й годовщине депортации народа, а также к Дню защитника Отечества,

23 февраля с 10 до 11 часов на Мемориале памяти и славы в Назрани состоится памятный митинг с участием представителей органов государственной власти, депутатов парламента, общественных и религиозных деятелей, молодежи.

В образовательных учреждениях пройдут уроки мужества, классные часы, конкурсы сочинений, информационные встречи, круглые столы. В музеях республики, домах культуры запланированы выставки, посвященные жертвам депортации ингушского народа.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В селе Кантышево Ингушетии проверили щитовые дома на пожарную безопасность
В Назрани состоится первенство Ингушетии по боксу среди юношей
Два человека пострадали при столкновении иномарок в Ингушетии
Жителей Ингушетии предупреждают о мошенничестве на фоне трагедии в Турции и Сирии
Призовые места заняли представители Ингушетии на чемпионате России по пара-армрестлингу
В Ингушетии раздадут жертвенное мясо в память о погибших во время депортации народа 79 лет назад
МЧС предупреждает о сохранении опасности схода лавин в горах Ингушетии
В Ингушетии возбудили дело из-за гибели ребенка от отравления угарным газом
Власти Ингушетии намерены создать в 2023 году залоговый фонд в поддержку малого бизнеса
Глава Ингушетии поблагодарил Минэкономразвития России за поддержку региональных проектов
Более 80 тонн помощи направила Ингушетия пострадавшим от землетрясения в Сирии и Турции

Главное

Яндекс.Метрика

 