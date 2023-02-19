К очередной годовщине депортации народа в музее ИЗО Ингушетии открылась выставка Дауда Ахриева

«В экспозицию выставки вошли тематические работы кисти талантливого ингушского живописца, посвященные скорбной дате. В живописной копилке Дауда Ахриева много картин, отражающих историю ингушского народа. Некоторые сюжетные композиции представленных на выставке работ являются воспоминаниями его родственников, которые он изобразил со свойственной ему эмоциональностью и глубиной», — отметили в музее.

Выставка продлится до 28 февраля. Представлены такие картины, как «В ожидании», «Ссылка», «Восхождение» и другие.

Ранее «Ингушетия» информировала, что более 40 мероприятий запланировано в регионе к 79-й годовщине депортации народа, а также к Дню защитника Отечества,

23 февраля с 10 до 11 часов на Мемориале памяти и славы в Назрани состоится памятный митинг с участием представителей органов государственной власти, депутатов парламента, общественных и религиозных деятелей, молодежи.

В образовательных учреждениях пройдут уроки мужества, классные часы, конкурсы сочинений, информационные встречи, круглые столы. В музеях республики, домах культуры запланированы выставки, посвященные жертвам депортации ингушского народа.