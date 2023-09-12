К проведению фестиваля «Белая трость» готовятся в Ингушетии

В частности, говорилось о необходимости обеспечить максимальную доступность фестиваля для людей с ограниченными возможностями зрения.

Вице-премьер отметил, что подобные акции — это не только развлекательные мероприятия, но и акты социального участия и внимания, которые демонстрируют заботу о незрячих и слабовидящих, призывают к осознанию общественных обязательств перед ними, являются шагом к созданию более инклюзивного общества, где все его члены, вне зависимости от физических возможностей, имеют равные возможности.

«Поэтому к организации этого события нужно подойти ответственно и с душой, тем более, что фестиваль проводится для детей. Мы просто обязаны организовать эту работу на высшем уровне, сделать мероприятие интересным и незабываемым для них, подарить им яркие впечатления и добрые воспоминания», — подчеркнул Олег Фурсов.

Он напомнил, что Глава республики Махмуд-Али Калиматов уделяет «самое пристальное внимание проблемам маломобильных групп населения, и проведение фестиваля «Белая трость» — уникальная возможность проявить свои таланты, почувствовать себя востребованными и добиться успехов в жизни».

Далее были затронуты вопросы доступности для людей с ОВЗ площадок для отдыха и питания, были предложены различные виды развлечений с адаптацией для слабовидящих, в том числе концерт, выставка живописи и декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, игры и прочее.

Касательно финансовой поддержки и помощи, Олег Фурсов напомнил об организации ярмарки, где будут представлены предметы живописи и декоративно-прикладного искусства, сделанные детьми-инвалидами и лицами с ОВЗ.

Также были обсуждены возможности приглашения известных артистов. В заключение были определены подарочные наборы для детей-участников фестиваля, вместе с которыми им будут вручены дипломы, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Напомним, что Международный благотворительный фестиваль «Белая трость» проводится при поддержке фонда Дианы Гурцкой «По зову сердца», который помогает незрячим и слабовидящим детям с 2009 года. Участники фестиваля — слепые и слабовидящие дети в возрасте от 6 до 18 лет, имеющие творческие способности.