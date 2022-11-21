В соответствии с указом Президента России от 22 ноября 2012 года «Об открытом акционерном обществе «Российские сети» и Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утверждённой распоряжением правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р, в целях обеспечения высоких стандартов качества и надёжности энергоснабжения потребителей, обеспечения энергетической безопасности за счёт внедрения единых принципов оперативно-технологического управления, единых требований технической и эксплуатационной политики ДЗО ПАО «Россети», филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» осуществляет консолидацию бесхозяйного электросетевого имущества, расположенного на территории Республики Ингушетия, опосредованно подключённого к сетям компании.