К трем годам колонии и штрафу приговорен житель Ингушетии за хранение гранаты

Отмечается, что мужчина хранил по месту своего жительства ручную осколочную гранату со взрывателем, до момента его обнаружения и изъятия сотрудниками УФСБ по региону 5 апреля прошлого года.

Приговором Магасского районного суда фигуранту назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 30 тыс. рублей.