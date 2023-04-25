К трем годам колонии и штрафу приговорен житель Ингушетии за хранение гранаты
В незаконном хранении взрывного устройства признан виновным 32-летний житель города Назрани, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе прокуратуры республики.
Отмечается, что мужчина хранил по месту своего жительства ручную осколочную гранату со взрывателем, до момента его обнаружения и изъятия сотрудниками УФСБ по региону 5 апреля прошлого года.
Приговором Магасского районного суда фигуранту назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 30 тыс. рублей.