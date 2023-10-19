Приговор

К трем годам колонии приговорили жителя Ингушетии за хранение гранаты

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К трем годам колонии общего режима приговорили 34-летнего жителя Малгобекского района за незаконное приобретение взрывного устройства, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отмечается, что мужчина хранил по месту своего жительства в сельском поселении Аки-Юрт осколочную гранату, до момента ее обнаружения в хозяйственной постройке и изъятия правоохранителями в апреле этого года.

Наказание Малгобекским городским судом назначено с учетом наличия на иждивении фигуранта 3-х малолетних детей. Также он оштрафован на 20 тыс. рублей в доход государства.

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