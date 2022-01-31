К юбилею региона и в рамках акции «Сад памяти» в Ингушетии высадят 60 тысяч деревьев

«В рамках акции «Сад памяти», а также к юбилею региона в Ингушетии будет высажено 60 тыс. саженцев. В регионе создан штаб, который курирует всю работу. Любое посаженное дерево для нас имеет большое значение, и чем больше деревьев, тем лучше, это позволит сделать регион не только зеленым и красивым, но и улучшить экологическое состояние. В частности, высадят такие виды деревьев, как ясень, липа и акация», — сказал собеседник.

По его словам, также рассматривается вариант посадки декоративных растений.

Отметим, что международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Её цель — создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего — 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших.

«Сад памяти» поддержал и Президент России Владимир Путин, высадив собственное дерево в память о героях войны. По его поручению акция стала ежегодной и реализуется в рамках национального проекта «Экология».