Кабмин России утвердил состав оргкомитета по празднованию 100-летия ингушской государственности

«Правительством России утвержден состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования в 2024 году 100-летия образования Ингушетии. Его возглавит министр культуры Ольга Любимова. Глава республики Махмуд-Али Калиматов стал заместителем председателя оргкомитета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий документ подписан премьером Михаилом Мишустиным в день 97-летия образования Ингушской автономии. Он опубликован на портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что глава государства Владимир Путин в апреле своим распоряжением поручил федеральному правительству создать в течение трех месяцев организационный комитет для подготовки к празднованию в 2024 году 100-летия образования Ингушетии.

День ингушской государственности отмечается ежегодно 7 июля. Именно в этот день в 1924 году была образована Ингушская автономная область в составе РСФСР с центром во Владикавказе. Автономия просуществовала 10 лет.