Кадастровые работы проводятся в двух районах Ингушетии

Как было сообщено в муниципалитетах проведены геодезические работы и выполнена аэрофотосъемка территорий кадастровых кварталов. Подготовлены и переданы заказчику фотографические планы, на которых представлена земная поверхность и объекты на ней с точной привязкой к заданной системе координат.

Кадастровые инженеры для выполнения полевых работ выезжали в сельские поселения Сурхахи, Экажево, Али-Юрт, Яндаре Назрановского района и город Малгобек.

По информации руководителя министерства имущественных и земельных отношений Мурада Вышегурова, подготовлены карты-планы территорий в окончательной редакции по населенным пунктам Али-Юрт, Экажево и Малгобек, данные по населенным пунктам Яндаре и Сурхахи направлены в управление Росреестра на предварительную проверку.

Он отметил, что плановые показатели по достижению общего количества объектов недвижимости, в отношении которых выполняются кадастровые работы, полностью достигнуты.

Премьер поручил регулярно проводить совещания по актуальному вопросу с участием представителей управления Росреестра по республики, Минимущества, подрядчиков, других заинтересованных лиц и докладывать ему лично о конкретных результатах.

«Проводимые мероприятия в первую очередь позволят устранить кадастровые ошибки и наполнить Единый государственный реестр достоверными сведениями о земельных ресурсах, обеспечить эффективное управление этими данными, и, что немаловажно, свести к минимуму количество земельных споров», — подчеркнул Владимир Сластенин, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.