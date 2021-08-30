Кадет Ислам Ханиев стал победителем и призером соревнований в рамках форума «Армия-2021»

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Воспитанник Горского кадетского корпуса имени А. Д. Цароева Ислам Ханиев успешно выступил на республиканских соревнованиях в рамках Международного военно-патриотического форума «Армия-2021».

Как стало известно «Ингушетии», юноша стал победителем республиканских состязаний по метанию ножей, а также занял почетное третье место в стрельбе из лука.

Напомним, что местом проведения военно-патриотического форума «Армия-2021» в регионе стал Троицкий гарнизон Сунженского района. В рамках форума была организована выставка новейших образцов стрелкового оружия и военной техники, представлены экспозиции из коллекций музеев региона, проведены художественные мастер-классы. Молодежь также могла принять участие в спортивных состязаниях по армрестлингу, силовому троеборью, стрельбе из лука и метанию ножей в цель.

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