Кафедра «История» Ингушского госуниверситета будет отныне носить имя Тимурлана Хаджибикаровича Муталиева

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На историческом факультете Ингушского государственного университета был проведён памятный вечер, посвященный 75-й годовщине со дня рождения Т. Х. Муталиева, сообщила пресс-служба вуза.

Муталиев Тимурлан Хаджибекарович (1946-2002 гг.) был профессиональным историком-кавказаведом, публицистом, государственным и общественно-политическим деятелем. Яркий представитель интеллигенции Ингушетии последней четверти XX века. Активный участник национального движения по воссозданию ингушской государственности в составе России и процесса становления Республики Ингушетия в 1990-х годах.

В организационный комитет мероприятия вошли и. о. декана исторического факультета Умар Чемурзиев, завкафедрой «История» Тимур Матиев, доцент Тамара Мальсагова и ассистент Илез Тибоев.

В качестве гостей были приглашены зампред правительства Марьям Амриева, директор Ингушского музея краеведения Магомед Сагов, директор Государственной архивной службы Ингушетии Магомет Картоев и его заместитель Джабраил Чахкиев. Мероприятие также посетили родные и близкие Т. Х. Муталиева, в частности его сын Х. Т. Муталиев.

Студентки четвертого курса исторического факультета Марем Ганижева, Тамара Куркиева и Хяди Угурчиева выступили с докладами.

В конце мероприятия ректор ИнгГУ Фатима Албакова, а также приглашенные гости поблагодарили организаторов и участников за проведенное мероприятие. Было отмечено, что кафедра «История» будет отныне носить имя Тимурлана Хаджибикаровича Муталиева.

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