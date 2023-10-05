Профилактика

Как действовать при получении сигнала гражданской обороны, рассказали жителям села Пседаха Ингушетии

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В Доме культуры сельского поселения Пседаха состоялась профилактическая встреча с населением по информированию жителей о порядке получения сигналов «Внимание всем!», которую провел начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Малгобекского района Алихан Богатырев, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба муниципалитета.

Сообщается, что на мероприятии жителям рассказали не только о способах и порядке эвакуации, но и проинформировали о местах расположения близлежащих подвальных помещений. Совместно со специалистами Дома культуры был организован образовательно-консультационный уголок с памяткой по гражданской обороне, чтобы донести до населения, как вести себя при чрезвычайных ситуациях.

«Данная встреча организована в соответствии с распоряжением МЧС России в рамках празднования 91-й годовщины образования гражданской обороны. Подобные встречи и консультации по тематике гражданской обороны еще не раз будут проводиться в муниципалитетах», — отметил Богатырев.

Напомним, что МЧС России 4 октября проводило масштабную проверку системы оповещения. Она началась в 10:43 по местному времени и продлилась одну минуту.

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