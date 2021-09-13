Как начать продавать через интернет

Сейчас все больше компаний начинают использовать возможности онлайн продаж. Яркий пример — это массовый переход ритейлеров на онлайн режим, теперь каждая крупная сеть имеет свой интернет магазин, а выбор сервисов доставки впечатляет.

Если у Вас есть свой розничный магазин, торговая точка или небольшой оптовый бизнес, то Вы, наверняка, уже задумывались об организации собственных онлайн-продажах.

А можно ли организовать онлайн-продажи прямо из программы «1С»? Да — теперь можно!

Фирма «1С» запустила новый сервис, который за несколько шагов сформирует и запустит веб-витрину Вашего магазина:

1. устанавливаем сервис в программе 1С (инструкция состоит из 8 шагов и доступна на сайте https://portal.1c.ru/applications/92);

2. запускаем Mag1С и следуем указаниям мастера-помощника (5-15 минут):

• придумать имя для Вашей веб-витрины (в рамках домена mag1c.ru, например myshop.mag1c.ru);

• указываем контакты магазина, способы оплаты и доставки;

• выбираем товары, которые нужно выгрузить в интернет-магазин

• дожидаемся завершения работы мастера установки (10 минут или 1-2 часа, если товаров выгружается несколько тысяч).

В итоге Mag1С позволит быстро, без лишних усилий, создать виртуальную витрину, на которой отобразятся товары, загруженные в базу программы «1С» и наоборот, при совершении заказа с витрины, данные будут учтены в программе «1С». При наличии у Вас договора сопровождения 1С: ИТС с официальным Партнером фирмы «1С», создание веб-витрины и 500 заказов в месяц предоставляется бесплатно.

Преимущества продаж через веб-витрину:

1. Веб-витрина Mag1С работает в автоматическом режиме

Вам не нужно делать дополнительные затраты на поддержку и администрирование, а также разбираться с хостингом. Любая настройка, выгрузка каталога товаров, получение и обработка заказов происходит в программе «1С».

2. Наличие веб-витрины помогает выстроить более доверительные отношения с клиентами

Это происходит за счет наличия у клиентов личного кабинета, в котором они видят все этапы обработки заказа. Им больше не нужно переживать, получили ли их заказ для обработки, началась ли сборка и отправилась ли их посылка вовремя. Это создает более прозрачный для Ваших клиентов бизнес, гарантируя увеличения доверия и лояльности.

3. Самостоятельность клиента в выборе

Клиенты чувствуют себя более комфортно, имея возможность зайти на сайт и самостоятельно выбрать товар, не имея ограничений по времени и не нуждаясь в лишних телефонных переговорах и переписках. Вся имеющаяся информация о товаре, будет отображена в карточке в удобном формате.

4. Витрина полностью синхронизируется с 1С

Витрина будет полностью синхронизирована с программой «1С», что позволит Вам избавиться от переживаний на счет отображения наличия товара, кроме того, Вы видите все сделанные заказы и статусы их выполнения.

Есть также и ограничения, о которых следует знать перед установкой:

1. Сервис Mag1С является CMS системой, т. е. у него нет возможности изменения дизайна, расположение кнопок и т. д. Веб-витрина будет выглядеть также как и демо-стенд — https://demo.mag1c.ru

2. Нет возможности принимать оплату от клиента прямо на сайте. При этом Вы можете использовать возможности Яндекс. Кассы — при получении заказа через витрину, отправлять ссылку на оплату по указанным контактам.

3. Веб-витрина созданная на Mag1c не предполагает SEO-продвижения, т. е. продвижение сайта на первые места в поисковых выдачах Яндекса и Google.

4. Автоматическое создание веб-витрины возможно только в программах «1С». Благо, такая возможность присутствует в всех популярных решениях для торговли от фирмы «1С» — Розница, УНФ, Управление торговлей, Комплексная автоматизация и 1С: ERP Управление предприятием (поддерживается работа с только ПРОФ-версиями перечисленных программ. Если вы используете базовую версию — то нужно или обновить ее до ПРОФ, либо перейти на использование облачной версии в сервисе 1CFresh)

Наличие веб-витрины отличный способ сказать клиентам, что Вы следуете современным трендам, показать свой профессионализм и заинтересованность в комфорте клиентов, а также увеличить шанс того, что выберут именно Вас — ведь намного вероятнее, что клиенты найдут витрину через интернет и сразу же сделают заказ, чем то, что они сначала найдут Ваш номер или почту, а уже потом будут уточнять прайс-лист и номенклатуру для заказа.

Если Вы хотите попробовать Mag1С — обращайтесь к официальным Партнерам «1С» в Вашем регионе:

• ООО «Современные технологии», +7 (963) 288-01-91

• ООО «Сервис-ИТ», +7 (8732) 22-24-22

• ООО «Квазар-Софт», +7 (8734) 77-1414