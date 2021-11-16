Как правильно выбрать представителя на валютном рынке

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Огромное количество брокеров создает высокую конкуренцию на рынке Форекс, поэтому трейдерам предлагаются различные дополнительные бонусы и возможности. Однако даже в таких условиях подобрать надежного посредника для сотрудничества достаточно непросто. Далеко не все из них готовы добросовестно выполнять свои обязанности и предоставлять клиентам качественный сервис. Чтобы не прогадать с выбором брокера, обратите внимание на следующие параметры.

Регистрация и наличие лицензии

Новичкам следует учитывать правовые основания работы брокерской компании. Одна должна иметь регистрацию в стране, которая обеспечивает регуляцию брокеров профильным агентством. Также подтвердить надежность компании может наличие лицензии на работу в этой сфере. Задумываясь о том, как выбрать Форекс брокера, обратите внимание и на срок существования организации на рынке. Желательно выбирать для сотрудничества компании с длительной историей и хорошей репутацией.

Больше информации о самом брокере можно получить не только на его сайте, но также и из других сетевых источников. Это могут быть специализированные сайты, форумы, соцсети и т. д. Особенно полезными станут отзывы других трейдеров о нюансах сотрудничества с конкретной брокерской компанией.

Торговые условия

Немаловажным критерием выбора хорошего брокера является наличие комфортных условий для торговли. И здесь стоит обратить внимание на такие моменты:

наличие нескольких типов торговых счетов;
диапазон торговых инструментов;
размер спреда;
наличие и размер кредитного плеча;
удобные способы ввода-вывода средств;
количество торговых инструментов и т. д.
Все эти нюансы могут существенно повлиять на удобство торговли, а значит — и на ее эффективность.

Техподдержка и стабильность работы

Техническая стабильность работы торговой системы брокера также немаловажный фактор при его выборе. Перебои могут принести значительные убытки, усложнить и снизить прибыльность торговли трейдера. Не менее важно и наличие эффективно работающей техподдержки. Так, негативные отзывы трейдеров о FXCC часто связаны именно с недостатками работы технической службы. Например, она недоступна на выходных, когда многие из них планируют заключение сделок.

Среди других критериев, которые могут повлиять на решение о сотрудничестве с брокером: наличие партнерских программ, доступ к торговле на ПАММ-счетах, уровень безопасности и защиты сделок и т. д.

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