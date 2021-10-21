Как создать благоприятные условия для развития 5G в России: комплексное исследование «Ростелекома»

«Комплексная программа содействия развитию 5G в России» содержит набор действий, снимающих ограничения и создающих благоприятные условия для развития сетей связи нового поколения:

• поиск и выделение радиочастотного ресурса (высвобождение и перераспределение частот в диапазонах, пригодных для использования в 5G, увеличение сроков разрешения на присвоение частот, ограничение платы операторов за радиочастотные ресурсы, задействованные для новых поколений связи и другие);

• актуализация нормативно-правовой базы и упрощение бюрократических процедур (гармонизация санитарно-эпидемиологических норм, доступ к государственной и муниципальной инфраструктуре, внедрение eSIM, создание условий для появления беспилотного транспорта и других перспективных направлений, выход на оптовый рынок электроэнергии и другие);

• увеличение инвестиционной привлекательности и господдержка развития 5G (повышение коэффициентов амортизации, содействие в создании сопутствующей инфраструктуры, вовлечение институтов развития и другие);

• поддержка появления инновационных сервисов и услуг, возможных только на базе сетей 5G (создание индустриальных полигонов 5G, поддержка разработчиков инновационных сервисов в сетях нового поколения, стимулирование сквозных технологий — искусственного интеллекта, AR/VR, интернета вещей и других).

При подготовке исследования проанализирован опыт поддержки 5G в мировых лидерах цифрового развития: Китае, США, Великобритании и странах Европейского союза.

«Рассмотренные меры поддержки применяются во многих странах, чтобы ускорить строительство сетей 5G и получить максимальную экономическую выгоду от их внедрения, что уже и происходит в зарубежном бизнесе. Чтобы предотвратить отставание российского бизнеса в этом вопросе, ИКТ-отрасль предлагает комплексный подход к мерам государственной поддержки, систематизированный в данном исследовании. Для того чтобы законодательная база не «тормозила» технологическое развитие, необходимо в ближайшее время апробировать эти предложения в «регуляторных песочницах». Развитие сетей пятого поколения требует политической воли, вовлечения и участия большого количества органов власти с учетом того, что государство не только регулятор, но и потребитель решений на базе 5G, которые способны повысить эффективность госуправления и социальной сферы», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Чтобы поддержать темп развития цифровой инфраструктуры и внедрения сетей 5G, нужна разносторонняя государственная поддержка, которая устранит административные преграды, настроит регулирование и повысит инвестиционную привлекательность отрасли. По такому пути уже идут страны — лидеры технологического развития: понимая важность цифровой трансформации национальной экономики, они обеспечили максимально благоприятные условия для развития сетей 5G, которые играют приоритетную роль в этом процессе», — отметил вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.

Полный текст «Комплексной программы содействия развитию 5G в России» доступен на сайте «Ростелекома».