Как узнать стоимость страхования авто самостоятельно

Полис защищает автомобилиста от различных неприятных ситуаций. Среди них стоит отметить: угон, повреждение машины, хищение запчастей, нанесение ущерба автомобилю третьими лицами на стоянке, повреждения третьими лицами во время парковки, ДТП, противоправные действия третьих лиц (хулиганство с нанесением тяжелых повреждений машине), стихийные бедствия, пожар, кражу вещей, находящихся в машине, а также кража багажа.

Как узнать стоимость полиса

Сегодня не нужно тратить часы на самостоятельный расчет стоимости страхового полиса. Ведь существуют удобные онлайн-калькуляторы, позволяющие рассчитать стоимость страховой программы за несколько кликов. Для получения точной информации необходимо заполнить одну или несколько предложенных полей и нажать кнопку «Рассчитать». Затем система самостоятельно произведет все необходимые действия, чтобы выяснить точную стоимость. На экране монитора будет выведена итоговая сумма.

Важно учитывать, что калькулятор КАСКО может выдавать приблизительные значения. Причина тому — наличие различных факторов, влияющих на стоимость страховки. Чтобы получить точные цифры, необходимо обратиться к профессионалам. В страховых компаниях обязательно работают эксперты, которые не только проведут точный анализ цены полиса, но и рассчитают размер скидки. Если автолюбителю нужна качественная помощь специалистов, то стоит обратиться в страховую компанию. Сотрудники компании помогут определиться с тем, какой вариант страховки необходим, они помогут выбрать удобную программу страхования.

Выводы

Страхование автомобилей является одним из наиболее доступных способов защиты имущества и здоровья людей в том случае, если возникают различные неприятности. Многочисленные компании на российском рынке предлагают автолюбителям широкий ассортимент страховых продуктов, в основе которых лежит страхование от разных видов рисков. Стоимость полиса зависит от нескольких факторов, в том числе, от наличия дополнительных опций. Таким образом, можно заключить более выгодную страховку по наиболее подходящему варианту стоимости.

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