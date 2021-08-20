Как взять кредит наличными

КАК ВЫГОДНО ВЗЯТЬ КРЕДИТ

Нужно учесть, что целевой кредит, который обычно дают под какие-то конкретные цели — покупку автомобиля или учебу, может попадать под определенные программы и условия кредитования будут намного выгоднее и приятнее, чем стандартные при обычном потребительском кредите.

Займ лучше брать в том банке, где вы получаете зарплату. Так вам охотнее дадут деньги, а еще иногда для своих постоянных клиентов, банк устраивает акции и снижает кредитную ставку. К тому же, если вы являетесь клиентом, вам не нужно будет собирать множество справок и документов. Все необходимое будет в базе банка.

Берите займ только в крупном и проверенном банке. Есть шанс, что вас не вынудят возвращать деньги намного раньше, чем указано по договору, из-за финансовых проблем самого банка и условия кредитования могут оказаться намного лояльнее.

Определитесь, какой именно вам нужен кредит:

● Ипотека

● Простой потребительский займ

● Кредит для получения образования

● Автокредит

● Ссуда на крупную технику

● Кредит для приобретения товаров

В этом случае банк сможет вам предложить наиболее подходящие и выгодные условия, учтет все особенности займа.

Погашать нужно всю сумму, до последней копейки. Важно правильно рассчитать сроки погашения, чтобы не платить в ущерб обязательным нуждам.

Погашать можно удобным для себя способом:

● С помощью интернет-банкинга

● Через банкомат, терминал

● Оплачивать через банковскую кассу, почтовое отделение

Лучше брать на минимальный срок, чтобы не переплачивать проценты. Ипотечный кредит не должен превышать 50% вашего бюджета, а потребительский — не больше 30%.

На крупную сумму банки очень часто предлагают страховку. Это имеет смысл, если вы являетесь единственным кормильцем или имеется риск остаться инвалидом или без работы. Страховка, как правило, стоит несколько тысяч.

Если у вас положительная кредитная история, вы можете рассчитывать на льготы и особые кредитные программы по невысокой ставке. Иногда возможно получить кредит с минимальными процентами, если банк устраивает совместные акции с автосалоном, магазином техники или застройщиком.

К клиенту банк выдвигает определенные требования:

● Возраст не меньше 21 года и не старше 65 лет

● Стабильный и официальный доход

● Проживание, а также регистрация на территории РФ