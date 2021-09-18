Каких-либо нарушений на избирательных участках в Сунже и Сунженском районе Ингушетии не зафиксировано

«По состоянию на текущий момент на избирательных участках района каких-либо нарушений не зарегистрировано. Голосование на выборах проходит спокойно без эксцессов и праздничной обстановке», — отметили в пресс-службе.

Общественный деятель Алаудин Льянов призвал жителей принять активное участие в трехдневных выборах депутатов Госдумы и Народного собрания, своим голосованием проявить единство и взаимопонимание.

«Наша обязанность думать о будущем своего народа, о его благополучии, болеть за свою республику, принимать активное участие во всех важных общественно-политических процессах, особенное в таком важном деле, как выборы. Это и сесть возможность выразить свое мнение, внести свою лепту. Я считаю, что надо идти на участки, показывать свое единство другим народам России. Прошу жителей проявить гражданскую ответственность. Нам нужно выбрать того, кто принесет пользу республике, выбрать лучшего и самого достойного, обладающего необходимым для работы депутата профессиональными и человеческими качествами, чтоб он был истинным народным избранником», — отметил Льянов.

Житель Сунженского района, член Совета Федерации от Ингушетии Мухарбек Барахоев проголосовал на участке № 812 предгорного села Алкун.

«В Ингушетии проходят важные мероприятия — выборы депутатов Госдумы и Народного собрания. Самое главное — участие граждан в голосовании, чтобы каждый человек отдал свой голос за ту партию или кандидата, которого считает достойным представлять свои интересы», — сказал «Ингушетии» сенатор.

От выборного процесса не осталась в стороне и 76-летняя пенсионерка из сельского поселения Алкун, несмотря на почтенный возраст, женщина решила проявить свою активную гражданскую позицию и проголосовать.

На территории Сунженского района открыты 16 участковых избирательных участков, все они работают в штатном режиме. Организовано выездное голосование для инвалидов и людей пожилого возраста, которые не могут самостоятельно дойти до избирательных участков. На УИКах проходят концерты с участием звезд ингушской эстрады. В городе Сунжа работают 10 участков.

«В Сунже наблюдается наплыв избирателей. Только что мы были с проверкой на 908-м участке, люди приходят и активно голосуют. Нарушений на УИКах в городе не выявлено», — рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии.

Активность в выборной кампании проявили и сунженские медики. Сотрудники ЦРБ во главе с руководителем Фатимой Кокурхаевой дружно пришли на участок и реализовали свое избирательное право.