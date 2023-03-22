Календарь на ингушском языке для детей

Все пособия Bookidea на ингушском языке переведены и проверены профессиональным переводчиком Ибрагимом Ваделовым.

Создание календаря совпало с периодом горячих споров относительно утверждённых названий месяцев на ингушском языке. Как мы знаем, долгое время в нашем языке не были унифицированы названия месяцев, что создавало огромные проблемы для их изучения.

«Ханорг» изготовлен из дерева, на него красочно и ярко нанесена вся необходимая информация для изучения времен года и суток, месяцев и дней недели.

Пособие изготовлено на одной из ведущих фабрик игрушек России. Прекрасно оформленный материал станет помощником для воспитателей в детских садах, учителей в начальных классах.