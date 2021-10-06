Калиматов анонсировал открытие 14 школ на 9,6 тыс. мест до конца года в Ингушетии

«В Ингушетии в текущем году в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» открыто четыре общеобразовательных организации по 720 посадочных мест. При этом до конца года планируется к вводу ещё 14 школ на общую проектную мощность 9 тыс. 610 посадочных мест», — отметил руководитель субъекта.

По информации Калиматов, кроме того, благодаря реализации проекта «Демография» в Ингушетии строят девять дошкольных учреждений на 1 тыс. 980 мест.

В 2022 году по нацпроекту «Образование» в республике откроют восемь общеобразовательных учреждений на 5 тыс. 521 посадочное место.

По мнению Главы республики, создание дополнительных 15 тыс. 131 места позволит повысить качество общего образования в регионе, а также предотвратит риск возникновения практики обучения в три смены. Для ликвидации двухсменного и перехода на односменный режим обучения с 2022 по 2024 год в республике необходимо построить дополнительно 20 общеобразовательных учреждений на 12 тыс. 620 мест.

Ранее сообщалось, что в России завершился второй этап отбора проектов по строительству новых школ в регионах. Для реализации этих планов федеральное правительство направит в субъекты более 74 млрд. Ингушетия получит более 5 млрд рублей в три этапа: в 2021 году — 1 604 000,3 тыс. рублей, в 2022 году — 1 675 197,8 тыс. рублей и в 2023 — 1 793 942,9 тыс. рублей. Соответствующее распоряжение о распределении средств подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.