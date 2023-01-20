Калиматов анонсировал реконструкцию четырех дорог в Ингушетии за 613 млн руб.

«Развиваем сельские территории, а значит, делаем жизнь сельчан комфортнее и доступней. Над этим мы работаем вот уже несколько лет. Выделение денег на эту программу — это решение Президента России. В текущем году на указанные цели мы направим 627 млн руб.», — пишет Калиматов в своём Телеграмм-канале.

По словам руководителя региона, федеральный центр выделил республике 620 млн рублей. Остальная сумма будет финансироваться из республиканской казны.

«Будем реконструировать дороги, обеспечивать жильем семьи, проживающие в сёлах, благоустраивать общественные территории. Самым затратным станет реконструкция четырех дорог — на эти цели будет потрачено 613,8 млн руб.», — написал Глава Ингушетии.

Как отметил Калиматов, на эти деньги власти региона приведут в порядок подъездные дороги к таким объектам, как птицекомплекс «Южный», КФХ «Часыгов» — от дороги «Назрань — Грозный», сельскохозяйственный производственный кооператив «Юг-Агро», а также подъездную автомобильную дорогу к детскому саду и школе № 10 в возрождаемом сельском поселении Вежарий.

Как сообщали ранее газете «Ингушетия» в пресс-службе Минавтодора республики, в Ингушетии в минувшем году за счет дорожного нацпроекта в нормативное состояние было приведено 17 км дорог. В 2023 году решено отремонтировать 28 км артерий.

На текущий момент все конкурсные процедуры на ремонт объектов завершены на 80%.