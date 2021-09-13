Калиматов анонсировал строительство высоток для молодых семей Ингушетии

«Земли в регионе мало, потому я дал указания и сейчас разработаны проекты многоэтажных домов для молодежи, молодых семей. Сейчас идет работа по расширению границ Магаса. Это не бесплатное жилье, но мы постараемся предусмотреть меры поддержки, чтобы это было что-то вроде социального жилья или долевого строительства и график погашения был удобным для молодых семей», — приводятся слова Калиматова на сайте администрации Главы и правительства региона.

По мнению руководителя республики, предоставление новых и удобных возможностей для покупки жилья также скажется и на безработице.

«Это повысит ответственность среди молодежи, они будут понимать, что необходимо работать, чтобы оплатить жилье, в котором они живут», — считает Калиматов.

Напомним, первые два многоэтажных дома, ставшие самыми высокими жилыми комплексами в регионе, были построены в 2015 году — 18-этажный дом для детей-сирот по подпрограмме «Право ребенка на семью» госпрограммы «Развитие системы образования Республики Ингушетия с 2014 по 2018 гг.», где новые квартиры получили 312 жителей региона. В том же году рядом был возведен аналогичный 18-этажный дом по программе «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2016 годы.