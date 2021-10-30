«30 октября — одна из скорбных и печальных дат в истории ингушского народа, день памяти жертв трагических событий осени 1992 года. Сегодня мы в очередной раз вспоминаем всех, кто стал жертвами этого жестокого вооруженного насилия против мирного населения», — говорится в обращении, опубликованном на сайте руководителя субъекта.

Калиматов напомнил, что в результате конфликта «сотни людей погибли, получили увечья, судьбы многих неизвестны до настоящего времени — они считаются без вести пропавшими. Десятки тысяч человек остались без крова, имущества и вынужденно покинули места своего исторического проживания».

По его словам, прошло почти три десятка лет после этих событий. Многое изменилось, выросло ни одно поколение, но, сколько бы времени ни прошло, эта трагедия, затронувшая судьбы многих ингушских семей, и сегодня вызывает тяжелые воспоминания и болью отзывается в сердце каждого ингуша.

«Сегодня, отдавая дань глубокой памяти всем погибшим, мы скорбим о тех, кто стал жертвами вооруженного конфликта. Невозможно выразить всю боль и горечь утраты, постигшие родных и близких по безвинно погибшим и без вести пропавшим. Наш долг — помнить эти горькие уроки истории, сохранять достигнутое и приумножать его на благо подрастающих поколений. Единство народа и мир — залог нашего будущего. И пусть процветание нашей Ингушетии станет лучшей памятью о тех, кто испытал всю тяжесть и боль этой трагедии», — подчеркнул Глава республики.

«Нам надо идти в ногу со временем, сохраняя историческую память и приумножая заслуги предков», — добавил Калиматов.

Напомним, осенью 1992 года произошел так называемый осетино-ингушский конфликт — первый на территории современной России, фактически — этническая чистка.

По данным Генпрокуратуры, в период вооруженного конфликта с 31 октября по 5 ноября 1992 года погибло 583 человека, в том числе 350 ингушей. (Заметим, по другим данным — погибло более 400 ингушей, имена большинства из них выбиты на плитах Мемориала жертв этнической чистки в Назрани).

Ранено тогда было 939 человек, в том числе 457 ингушей, пропал без вести 261 человек, из них — 208 ингушей. Подверглись незаконному лишению свободы в качестве заложников тысячи человек (до 10 тысяч с ингушской стороны и несколько сотен с осетинской).