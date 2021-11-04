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Калиматов: этот праздник призван напомнить всем нам, что мы — граждане единой страны

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил жителей республики с Днем народного единства.

«Этот праздник призван напомнить всем нам, что мы — граждане единой, великой страны, у которой богатая и славная история, огромный культурный, экономический и человеческий потенциал», — говорится в обращении.

Калиматов отметил, что «на протяжении многих столетий сила единства нашего многонационального народа, умение объединяться в самые важные и ответственные моменты истории, преданность и любовь к родине помогали нам противостоять внешним угрозам».

По его словам, традиционные духовные ценности, уважение к истории страны, стремление сделать ее сильной и процветающей державой объединяют нас и сегодня. Сплоченность народа, его духовное единение помогают России успешно развиваться и двигаться вперед, преодолевать трудности, изменить жизнь к лучшему.

«Республика Ингушетия, которая является примером добрососедства и согласия, всегда была и будет опорой для нашей великой страны. Сегодня жители республики активно участвуют во всех преобразованиях, проводимых в России, воспитывая молодое поколение в самых лучших традициях», — подчеркнул руководитель субъекта.

«В этот день чувство духовной общности, искреннее стремление принести пользу своему Отечеству объединяет всех нас. Наше единство, сплоченность, стремление к созиданию — залог дальнейшего развития нашей республики и благополучия ее жителей. Вместе мы сможем преодолеть любые трудности, решить самые сложные задачи и обеспечить достойное будущее нашим детям и внукам», — добавил Калиматов.

Он пожелал жителям региона здоровья, счастья, согласия и успехов в достижении поставленных целей, а Ингушетии и России — мира, благополучия и процветания.

Напомним, 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов. Праздник День народного единства был учрежден в 2005 году и с этого момента является выходным.

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