Калиматов и новый командующий управления войск Росгвардии в СКФО Захаров обсудили вопросы взаимодействия
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в Магасе встретился с новым командующим Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии России генерал-лейтенантом Сергеем Захаровым.
Руководитель субъекта поздравил Захарова с назначением на ответственную должность, подчеркнув стратегическую значимость и в то же время сложность работы в макрорегионе. Он также пожелал успехов в службе в особенно тяжелый для страны период распространения коронавируса.
Стороны обсудили вопросы, касающиеся обеспечения безопасности населения и взаимодействия органов государственной власти Ингушетии и управления Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии при решении задач защиты граждан.
В частности, речь шла об участии сотрудников и военнослужащих национальной гвардии в охране правопорядка при проведении мероприятий, в том числе перед выборами в сентябре текущего года.
Участники встречи, на которой также присутствовал руководитель регионального управления Росгвардии Микаил Буружев, подчеркнули высокий уровень взаимодействия между силовой структурой и властями Ингушетии, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.