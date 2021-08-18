Калиматов и новый командующий управления войск Росгвардии в СКФО Захаров обсудили вопросы взаимодействия

Руководитель субъекта поздравил Захарова с назначением на ответственную должность, подчеркнув стратегическую значимость и в то же время сложность работы в макрорегионе. Он также пожелал успехов в службе в особенно тяжелый для страны период распространения коронавируса.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся обеспечения безопасности населения и взаимодействия органов государственной власти Ингушетии и управления Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии при решении задач защиты граждан.

В частности, речь шла об участии сотрудников и военнослужащих национальной гвардии в охране правопорядка при проведении мероприятий, в том числе перед выборами в сентябре текущего года.

Участники встречи, на которой также присутствовал руководитель регионального управления Росгвардии Микаил Буружев, подчеркнули высокий уровень взаимодействия между силовой структурой и властями Ингушетии, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.