Калиматов надеется на пересмотр сроков наказания лидерам протестов в Ингушетии

Руководитель субъекта отметил, что адвокатам предстоит дальнейшая работа, есть федеральное законодательство, система апелляции и, возможно, вышестоящие инстанции прислушаются к доводам защиты и вынесенные сроки будут пересмотрены.

«В действительности этот вопрос волнует всех жителей республики, напрямую ко мне обращаются. В части решения суда — вынесено решение, определены сроки наказания. У них очень опытные адвокаты, приговор будет обжалован. Остаются вышестоящие инстанции, еще помилование. Предполагаю, что могут быть изменения по срокам. Давайте дождемся дальнейших решений. Потом уже можно будет говорить», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Глава Ингушетии считает, что жители республики, находящиеся в местах лишения свободы, как минимум, заслуживают сочувствия.

Напомним, в середине декабря 2021 года суд в Ставропольском крае вынес приговор более двух лет находящимся в заключении лидерам протестов в Магасе против соглашения о границе с Чечней и изменения регионального закона о референдуме в 2018-2019 годах.

Малсаг Ужахов, Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов получил девять лет лишения свободы в колонии общего режима, еще троим — Бараху Чемурзиеву, Багаудину Хаутиеву, Исмаилу Нальгиеву — дали по восемь лет, Зарифе Саутиевой — семь лет и шесть месяцев.