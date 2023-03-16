Нацпроекты

Калиматов назвал строительство моста в Ингушетии одним из самых масштабных проектов за последние годы

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Власти республики намерены раньше запланированного срока завершить реконструкцию одного из крупнейших мостовых сооружений в Назрановском районе, сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Сроки строительства моста через реку Сунжа в Экажево сократились. Рабочее движение по переправе запустят раньше запланированного конца июня», — написал Калиматов в своём Телеграм-канале.

Руководитель региона пояснил, что речь идет об одном из самых масштабных дорожных проектов за последние годы.

«Мост поистине долгожданный и нужный, он решит вопрос транспортного сообщения, в том числе и между столицей с Назранью. Реконструкция стартовала в ноябре 2022 года. Сейчас дорожники занимаются устройством опор моста, после чего на них уложат металлические балки пролётов», — пишет Глава субъекта.

По данным руководителя Ингушетии, работы ведутся в рамках дорожного нацпроекта, благодаря которому власти региона постепенно приводят в нормативное состояние транспортные артерии.

По данным республиканского Минавтодора, в нынешнем году в Ингушетии отремонтируют и построят почти 30 км дорог.

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