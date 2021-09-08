Калиматов обещал ингушским журналистам помочь с путевками в санаторий

«Думаю, с этим проблем не будет, я поставлю задачу перед министром труда, занятости и социального развития Хаджибекиром Муталиевым. Подписав соответствующее соглашение с ведомством, редакция будет направлять своих сотрудников в социально-оздоровительный центр в Назрановском районе», — заверил руководитель субъекта.

По его словам, в центре, расположенном в живописном месте, созданы великолепные условия для отдыха и оздоровления. Его официальное открытие состоится в ближайшее время.

Напомним, в селе Сурхахи совсем недавно построили новый четырехэтажный корпус социально-оздоровительного центра «Дом ветеранов». Новое здание на 50 мест возвели в рамках реализации национального проекта «Демография». Объект контрактной стоимостью 139 млн руб. построили по заказу Минстроя Ингушетии. В новом корпусе созданы все необходимые условия для пребывания, лечения и отдыха пожилых людей. Дом ветеранов сможет принимать до 80 человек одновременно.

Социально-оздоровительный центр на 30 мест был открыт в Ингушетии в мае 2010 года в преддверии Дня Победы.