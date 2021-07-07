Калиматов обратился к жителям республики в связи с 97-летием образования Ингушской автономии

По его словам, «период существования автономии с 1924 года по 1934 год в нашей истории ознаменовался значительным прогрессом в общественно-политическом, социальном и культурном развитии Ингушетии».

В 1992 году завершился тернистый путь ингушского народа к восстановлению своей государственности, был принят закон «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации», считает Калиматов.

«Дорогие соотечественники! Близится юбилейная дата — в 2024 году согласно распоряжению Президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича мы будем отмечать 100-летие образования Ингушской автономии. Создан оргкомитет по подготовке к этому важному событию. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что Ингушетия является одним из наиболее перспективных в плане развития регионов не только СКФО, но и России, мы решительно идем по пути созидания», — подчеркнул Глава республики.

По его мнению, «сделано очень много для улучшения жизни людей, повышения благосостояния, решения социальных проблем».

«Мы видим перед собой цель — укрепление государственности, связей с федеральным центром и всеми народами России. Всех нас объединяет гордость за нашу республику, любовь к своей малой Родине и ответственность за ее судьбу», — отметил Калиматов.

Он поздравил жителей республики с этой исторической датой, пожелав мира, благополучия и больших успехов во всех добрых начинаниях и делах.